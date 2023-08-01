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Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü

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Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki kullanılmayan ilaçlama tankında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yanındaki kamyona da sıçrayan alevler, ilaçlama tankını tamamen yok etti ve kamyonun tekerlerine zarar verdi.

Düzce'de kullanılmayan ilaçlama tankında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki ilaçlama tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kullanılmadığı öğrenilen ilaçlama tankını saran alevler kısa sürede yanındaki D.Ö'ye ait 14 LE 837 plakalı kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İlaçlama tankının tamamen yandığı yangında, kamyonun tekerleri de zarar gördü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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