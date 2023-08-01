Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki kullanılmayan ilaçlama tankında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yanındaki kamyona da sıçrayan alevler, ilaçlama tankını tamamen yok etti ve kamyonun tekerlerine zarar verdi.