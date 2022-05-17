Düzce'de ilaçlama makinesinin mafsalına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Düzce'de ilaçlama makinesinin mafsalına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de ilaçlama makinesinin mafsalına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktöre takılan ilaçlama makinesinin mafsalına sıkışan 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktöre takılan ilaçlama makinesinin mafsalına sıkışan 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Asar köyünde babasıyla bahçelerinde ilaçlama yapan Arda K, traktörün arkasında takılı ilaçlama makinesinin mafsal kısmına sıkıştı.

Hemen makineyi durdurup oğlunu sıkıştığı yerden çıkaran baba, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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