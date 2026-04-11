Haberler

Kanala düşen iki yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir kanalın içine düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Yavru kedilere kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü ve tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Konuralp bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan babaanne ve torunu kanal çevresinde yavru kedi sesi duydu. Sesi takip eden küçük kız ve babaannesi, iki yavru kedinin kanala düştüğünü fark etti. Babaannenin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kanalda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri önce sudan çıkardı, ardından hemen kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülen yavru kediler, tedavi altına alındı.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde veteriner muayenesinden geçen iki yavru kedi, kurulandıktan sonra vücut ısıları normal seviyeye getirildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

