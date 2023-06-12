DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA SONRASI KAVGA ÇIKTI; 5 YARALI -EK
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DÜZCE'de, D-100 Karayolu seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
DÜZCE'de, D-100 Karayolu seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobil sürücülerinin haber verdiği yakınları olay yerine gelerek kavga etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Gece geçilen görüntü: 12.06.2023 - Haber Kodu : 230612014
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel