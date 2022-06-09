Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler

Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. T.A'nın kullandığı 41 GE 475 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde, A.E. idaresindeki 54 ADM 229 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan T.A. yönetimindeki araç, yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki T.O. ve M.A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. AA / Soner Şen - Güncel Akçakoca Tragger Düzce Güncel Haberler

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