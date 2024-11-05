Üye Girişi
Haberler

Düzce'de İki Farklı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Düzce'de İki Farklı Trafik Kazasında 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kaza Aydınpınar köyünde, ikinci kaza ise Sarıdere köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, Aydınpınar köyünde, şantiye alanındaki çukura devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Gölyaka-Düzce yolundan Sarıdere köyüne dönmek isteyen İsmail Z. idaresindeki 81 AAU 263 plakalı otomobil, Caner D. yönetimindeki 81 ED 710 plakalı otomobille, ardından savrularak Hakan D'nin kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.

Yaralanan İsmail Z. ve Caner D, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.