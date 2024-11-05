Düzce'de İki Farklı Trafik Kazasında 3 Yaralı
Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kaza Aydınpınar köyünde, ikinci kaza ise Sarıdere köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, Aydınpınar köyünde, şantiye alanındaki çukura devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Gölyaka-Düzce yolundan Sarıdere köyüne dönmek isteyen İsmail Z. idaresindeki 81 AAU 263 plakalı otomobil, Caner D. yönetimindeki 81 ED 710 plakalı otomobille, ardından savrularak Hakan D'nin kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.
Yaralanan İsmail Z. ve Caner D, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.