Düzce'de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Düzce'de iki aile arasında belirlenemeyen bir sebepten çıkan kavgada bir kadın altı kişi yaralandı. Kavgaya otomobil ile gelen şahısların arabası da çevredeki vatandaşlar tarafından büyük hasar aldı.

İki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

DÜZCE - Düzce'de iki aile arasında belirlenemeyen bir sebepten çıkan kavgada bir kadın altı kişi yaralandı.

Olay Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırırken, olayda M.B. isimli bir kadın ile A.M., U.Y., R.Y., O.B. ve A.B. bıçak, taş ve sopa yaralanması ile hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya otomobil ile gelen şahısların arabası da çevredeki vatandaşlar tarafından büyük hasar aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.