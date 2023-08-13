Düzce'de İçme Suyu Hattı Patladı, Cadde Trafiğe Kapatıldı

Düzce'de ana borunun patladığı içme suyu hattı üzerinde bulunan caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Düzce'de ana borunun patladığı içme suyu hattı üzerinde bulunan caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

İl merkezinde Atatürk Bulvarı'nın altından geçip 11 mahalleyi besleyen içme suyu hattında boru patladı.

Caddenin yaklaşık 200 metrelik kısmı su ve çamurla kaplandı, yol zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, caddenin bir kısmını güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sağlanan güvenliğin ardından içme suyu hattı kapatılarak iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Diğer yandan, borunun patladığı an ve kaldırımların suyla kaplanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.