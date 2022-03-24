Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de Neriman Çilingir Huzurevi'nde tiyatro ve bocceyle ilgilenen yaşlılar, hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Yaşamları boyunca mutluluğa ve hüzne tanıklık eden yaşlılar, huzurevinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle günlerini dolu dolu geçiriyor.

Sergileyecekleri oyun için hep birlikte prova yapan tiyatro grubundaki 7 yaşlı, çeşitli illere giderek huzurevlerinde akranlarıyla buluşuyor.

Bocce sporuyla hareket kazanan 8 yaşlı da iller arası gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olabilmek için her gün antrenman yapıyor.

"Planladığımız çok etkinliğimiz var"

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, AA muhabirine, huzurevlerinde kaliteli vakit geçirmeleri için yaşlı bireylere yönelik farklı aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerle onların hareket etmelerini sağladıklarını vurgulayan Öztürk, "Onlar burada oldukları için mutlular, bizler de onların burada olmalarından mutluyuz. Önümüzdeki günlerde hobi bahçelerine devam edeceğiz. Yapmayı planladığımız çok etkinliğimiz var. Hep birlikte burada mutlu, mesut yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Huzurevi Müdürü Fethiye Durdu da boccenin yaşlılar için yaşam biçimi haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onların zinde kalmalarına sebep olan en temel spor faaliyeti oldu. Diğer huzurevleriyle yaptığımız maçlarda gitgide başarı elde ettiklerini fark ettik. Boccenin yaşlılara disiplin kazandırdığını gördük. Dolayısıyla onların hayatları biraz daha kaliteli oldu. Bu da biz idarecileri mutlu eden bir durum."

"Yaptığımız işi yaşlıyız diye bırakmıyoruz"

Huzurevinde kalan 93 yaşındaki emekli öğretmen Kadriye Yeşil Yaprak, burada tiyatronun yanı sıra lif ördüğünü, boyama yaptığını, el işi eğitimlerine katıldığını ifade ederek, "Hiç boş günüm yok. Huzurevinde mutlu hissediyorum. Kendi evimde yalnız başıma rahat edemezdim." diye konuştu.

Yaprak, geçen yıl "Sandığınız Gibi Değil" isimli oyunu sahnelediklerini, bu yıl da "Pak"ın provalarını yaptıklarını dile getirerek, "İnşallah haziranda gösteriye çıkacağız. Bir önceki oyunumuzda Bursa'ya gittik. Yaptığımız işi yaşlıyız diye bırakmıyoruz, en sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Tiyatroyu çok sevdiğini, öğretmenken de bu tarz etkinliklere katıldığını anlatan Yaprak, "İnsanlar boş oturmamalı, boş duran insan kendisini dinler, kendini dinleyen insan da çabuk yıpranır. İnsan kendine mutlaka bir uğraş edinmeli." tavsiyesinde bulundu.

"Boccede şampiyonluk hedefliyoruz"

Bocce takımının kaptanı 66 yaşındaki Gökhan İskar da daha önce tiyatroyla ilgilendiğini ancak yoğunluktan bu spora yöneldiğini söyledi.

Zamanını bocce yaparak değerlendirdiğini ifade eden İskar, "Diğer huzurevleriyle maçlar yapıyoruz, lider çıkarsak Türkiye Şampiyonası'na katılıyoruz. Zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

İskar, boccenin insanın beyin, el ve göz koordinasyonu geliştiren bir spor olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Eğilip kalktıkça eklemler hareket ediyor. Bizim yaşlarımızdakiler için yapılması gereken bir spor. Boccede şampiyonluk hedefliyoruz ama diğer takımlar da boş durmuyor tabii ki. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor, geçen sezon uyduramadık. Bu sene biraz daha umutluyuz."