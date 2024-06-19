Düzce'de Huzur ve Güven Uygulaması: 180 Personel Katıldı
Düzce'de 8 ayrı noktada 180 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında, umuma açık yerler, kiralık evler, parklar, kişiler ve araçlar denetlendi. Uygulama sonucunda birçok suç unsuruna rastlandı ve cezai işlemler uygulandı.
Düzce'de 8 ayrı noktada 180 emniyet personelinin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentin 8 ayrı bölgesinde 21 umuma açık yer, 12 günübirlik kiralanan ev, 5 park bahçe, 1867 kişi, 244 araç, 18 kıraathane, 1 internet kafe, 1 iş merkezi ve 1 mesire alanını denetledi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen ve dron ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı "huzur ve güven" uygulamasına 180 personel katıldı.
Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı, 17 araç sahibine toplamda 92 bin 144 lira ceza uygulandı.