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Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Düzce'de huzur operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Düzce'de huzur operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-13 Ocak tarihlerinde kentte huzur operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 55 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

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