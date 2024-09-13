Düzce'de Hint keneviri operasyonu: Şüpheli gözaltına alındı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçeye bağlı Yunusefendi köyünde yaşadığı belirlenen Y.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2,5 kilogram kubar esrar, evin bahçesinde ekili vaziyette 244 kök Hint keneviri ile ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.