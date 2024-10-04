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Düzce'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Düzce'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hayvanseverler sahipsiz hayvanlarla bir araya gelirken, bazıları da bu hayvanlardan sahiplenme fırsatı buldu. Etkinlikte çocuklar için çeşitli aktiviteler yer aldı ve Düzce Belediye Başkanı, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Düzce'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen "Can dostlarımıza yuva olur musun?" etkinliğine katılan aralarında çocukların da bulunduğu hayvanseverler, kontrolleri yapılmış sahipsiz hayvanlarla vakit geçirdi, bunlardan bazılarını sahiplendi.

Düzce Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde daha önce bakımı ve kontrolleri yapılmış sahipsiz hayvanlar, kent sakinleri ve çocuklarla buluşturuldu.

Patlamış mısır, pamuk şeker, hayvan figürlü yüz boyama ve balonların dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, sahipsiz hayvanlarla bir araye geldi.

Jandarma hassas burun köpekleri ve köpek yavrularıyla yakından ilgilenen vatandaşlar, hayvanları sevdi.

Alana Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen yaklaşık 20 köpek yavrusu sahiplendirildi.

Etkinlik alanını gezen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri sahipsiz hayvanlar konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzce'nin bugün Türkiye'de hem kent merkezinde hem de bütün ilçe ve beldelerinde sahipsiz hayvanlar için barınak olan tek il olduğunu vurgulayan Özlü, "Bu konuda yapılması gereken iki şey var. Bunlardan birisi kısırlaştırma, diğeri sahiplendirme. Bugünkü faaliyetlerimizin ana ekseni sahiplendirme konusunda bir farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarını sahiplendirmek." diye konuştu.

Özlü, Düzce'nin bu konuda çok mesafe katettiğini dile getirerek, "Biz Düzce olarak sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda bir kampanya yürütüyoruz. Bugün Sokak Hayvanlarını Koruma günü münasebetiyle, bu kampanyanın kapsamında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortam. Bugün sahiplenenler oldu. Sokak hayvanlarını sahiplendirme konusundaki çalışmalarımız, artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan'da sokak hayvanlarını severek, katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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