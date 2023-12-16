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Düzce'de Hayırsever İş İnsanı Tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Protokol İmzalandı

16 Aralık 2023 13:46 Güncelleme: 13:48 Abone Ol

Düzce'de bir hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Vali Selçuk Aslan, iş adamı Seyit Emre Kılıç'ın sağlık alanına verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yapımına kısa sürede başlanacak olan binaya, Düzce Merkez 12 No'lu 'Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' ismi verilecek.