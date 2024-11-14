Düzce'de Haraç Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

DÜZCE'de, üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı iddia edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi'nin bulunduğu Beçi Yörükler Mahallesi'ndeki işletmelerden haraç aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gasp ve yağma suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.