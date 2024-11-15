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Düzce'de Haraç Çetesi Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Tutuklama

Düzce'de Haraç Çetesi Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Düzce'deki üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Şüpheliler, haraç vermeyenleri darbetmek ve tehdit etmekle suçlandı.

DÜZCE'de, üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı, vermeyenleri de darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi'nin bulunduğu Beçi Yörükler Mahallesi'ndeki işletmelerden haraç aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Haraç vermeyenleri de darbedip tehdit ettiği iddia edilen şüpheliler, O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Gasp ve yağma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanırken, T.Ö. ve N.Ö. için ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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