Düzce'de hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı - Haberler

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Düzce'de hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 500 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Düzce'de hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 500 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan İ.G, arkadaşlarının bulunduğu ortamda şüpheli T.Y. tarafından kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli T.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.G, şüpheli T.Y'nin SMA hastası Zeynep Eksan adına başlatılan kampanyaya 500 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.Y, söz konusu hesaba bağış yapılması üzerine şikayetini geri çekti.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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