Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kadir Süzer idaresindeki 34 ZC 6500 plakalı motosiklet, Düzce- Gölyaka Bağlantı Yolunun Darıcı mevkisinde U dönüşü yapmaya çalışan S.M. yönetimindeki 14 FM 710 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak düşen Süzer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yolun sağındayken U dönüşü yamaya çalışan araca hızla çarpması, motosiklet sürücüsünün savrularak zemine düşmesi ve çevredekilerin yardıma gitmesi yer alıyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Gölyaka, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title