Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada - Haberler

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Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada

Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde Eymen G. (12) bisikletiyle ara sokaktan ana yola çıkarken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen bisikletli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eymen G'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Hamidiye, Düzce, Güncel, Haberler

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