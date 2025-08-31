Düzce'de Hafif Ticari Araç Dereye Devrildi: 5 Yaralı
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen hafif ticari araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Şimşirlik mevkisinde E.Y. (45) idaresindeki 34 YA 0873 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğursuyu Deresi'ne yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki R.K.Y. (14), E.C.Y. (8), E.Y. (29) ve E.Y. (48) yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel