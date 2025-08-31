Düzce'de Hafif Ticari Araç Dereye Devrildi: 5 Yaralı

Düzce'de Hafif Ticari Araç Dereye Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen hafif ticari araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şimşirlik mevkisinde E.Y. (45) idaresindeki 34 YA 0873 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğursuyu Deresi'ne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki R.K.Y. (14), E.C.Y. (8), E.Y. (29) ve E.Y. (48) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.