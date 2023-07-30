Düzce'de hafif ticari araç bisiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. idaresindeki 06 FK 3541 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Turgay A.'nın kullandığı bisiklete çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü yere savruldu. Başını yere çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgay A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE