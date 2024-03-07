Düzce'de Gümrük Kaçağı ve Hasarlı Otomobillerin Motor ve Şasi Numaraları Değiştirilen 3 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, araç alım satımlarında doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 8 otomobilin motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, araçlara el konuldu.