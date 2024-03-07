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Düzce'de Gümrük Kaçağı ve Hasarlı Otomobillerin Motor ve Şasi Numaraları Değiştirilen 3 Şüpheli Yakalandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve adli işlem yapıldı. Araçlara el konuldu.

Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, araç alım satımlarında doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 8 otomobilin motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, araçlara el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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