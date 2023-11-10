Düzce'de Gümrük Kaçağı Otomobillere Operasyon

Düzce'de jandarma ekipleri oto tamirhanesine yaptıkları operasyonda gümrük kaçağı 7'si Macaristan plakalı, 7'si plakasız ve 2'si Türk plakalı araca el koydu. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri oto tamirhanesine yaptıkları operasyonda gümrük kaçağı 7'si Macaristan plakalı, 7'si plakasız ve 2'si Türk plakalı araca el koydu. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmada İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölyaka Sanayi Sitesinde bulunan otomobil tamirhanesine baskın yapıldı. Yapılan baskında işyerinde bulunan 16 adet Mercedes marka otomobil bulundu. Araçların 7 tanesinin Macaristan plakalı, 7 tanesinin plakasız ve 2 tanesinin Türk plakalı olduğu tespit edilirken, bu araçlardan 5 tanesinin motorunun şasi numaralarının değiştirilmek üzere söküldüğü, 2 araçta aynı şasi numaralarının bulunduğu kalan 9 aracın ise kısmen parçalandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaylarla ilgili adli tahkikata başlanırken şüpheli 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen 16 adet otomobil ise Gümrük Genel Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslim edildi. - DÜZCE