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Düzce'de Gezen Sinema Tırı ile Çocuklara Sinema Keyfi

Düzce'de Gezen Sinema Tırı ile Çocuklara Sinema Keyfi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Gezen Sinema Tırı, Düzce'deki köy okullarında eğitim gören çocuklara sinema izletiyor. Proje, çocukların sinema deneyimi yaşamalarına ve eğlenceli etkinliklerle birlikte keyifli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izletecek.

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan veya sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için tasarlanan tırın kentteki ilk durağı, Aydınpınar Köyü İlkokulu oldu. Öğrenciler, sinema filmleri izlemelerinin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Dernek Başkanı ve proje sorumlusu Erol Ercan Gözen, AA muhabirine, 2017 yılında yola çıktıklarını ve neredeyse bütün Türkiye'yi gezdiklerini söyledi.

Gözen, projenin amacının daha önce hayatında hiç sinemaya gidememiş çocukları sinema salonunda buluşturmak olduğunu belirterek, "74 il oldu bugüne kadar, yaklaşık 760 ilçe. Bugün Düzce'deyiz. Çok zengin kültürleri içerisinde barındıran bir ilimiz. Aydınpınar İlkokulu'nda program yapıyoruz. Çocuklarla buluşmaya devam ediyoruz." dedi.

Kendilerini adeta bir belgeselin içerisinde bulduklarını dile getiren Gözen, "Doğu, Güney Doğu bütün illeri ilçe ilçe dolaştık. Düzce'de de yaklaşık 8 ilçemiz var. 15 güne yakın kalacağız burada. Bütün çocuklara ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün ilk günümüz, ilgi çok iyi. Düzce'nin misafirperverliği çok iyi." diye konuştu.

Proje kapsamında açık hava sinema gösterimleri ve konserleri düzenlediklerini aktaran Gözen, kış mevsiminde kapalı salon formatında Türkiye turuna devam ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Akif Hamza Özder, "Film izledik, dans ettik. Güzel buldum. Çok güzeldi. Öğretmenime sinemaya hiç gitmediğimi söylemiştim." diye konuştu.

Çocuklardan Elif Asel Mezarcı ve Amine Coşkun, çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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