Düzce'de Geri Manevra Yapan Kamyonla Çarpışan ATV Sürücüsü Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de, geri manevra yaparak D-100 karayoluna çıkan kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü Ömür Dağ, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunun Pelemir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, geri manevra yaparak D-100 karayoluna çıktığı sırada, Ömür Dağ yönetimindeki ATV, kamyonun arka kısmına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ATV sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömür Dağ, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.