Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Düzce'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Düzce'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları' Düzce'de sergilendi. Ülke genelinden öğrencilerin katıldığı çalıştayda, gençlerin politikaya katkıda bulunması hedefleniyor.

Düzce'de gençler 11 başlıkta bir araya geldi

DÜZCE - Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde gençlerin görüşlerini doğrudan, politika sürecinde geliştirmek için başlattığı 'Gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları' Düzce'de de başladı.

Gençlerin ulusal politikaları şekillendirmesinde aktif katılım sağlamak ve görüşlerini doğrudan politika geliştirme sürecine dahil etmek amacı ile ülke genelinde gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları başlatıldı. Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalıştaya il genelinden bir çok lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Programda afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları ele alındı. Programda konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları Türkiye genelinde tüm illerde gerçekleştiriliyor. Bizde Düzce'de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinin de katılımı ile gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini bu çalıştay da ele alacağız. Burada gençlerin görüşlerine değer veren kurumlar müdürlük anlamında çalıştaya katıldı. Buradan toplanacak veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
img

Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.