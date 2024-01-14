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Düzce'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

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Düzce'de yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Gençler, yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyerek 'Şehitler ölmez' sloganları attı ve dua okudu. Etkinlikte toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dağıldı.

DÜZCE'de bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askeri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyen gençler, 'Şehitler ölmez' sloganladrı atıp, dua okudu.

Aziziye Mahallesi'nde toplanan 100'e yakın kişi, Pençe Kilit Harekatında şehit olan askerleri anmak ve teröre lanet okumak için bir etkinlik düzenledi. Aziziye Mahallesi'nde toplanan çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Anıtpark meydanına kadar yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi sloganlar atarak yürüdü. Yol boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Mecliste terörist istemiyoruz' diyerek slogan atan grup, zaman zaman son saldırıda şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı. Anıtpark'ta toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dağıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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