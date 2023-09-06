Düzce'de genç silahla yaralandı

Düzce'nin Orhangazi mahallesinde 30 yaşlarında bir genç silahla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Orhangazi mahallesinde 30 yaşlarında genç silahla yaralandı.

Olay Düzce'nin Orhangazi Mahallesi 507. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 30 yaşlarında ki T.İ. silahla yaralandı. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan gence olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralama olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DÜZCE