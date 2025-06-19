Düzce'de Genç Kız Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi

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Düzce'de toksik epidermal nekroliz tanısıyla tedavi gören 24 yaşındaki genç kız, özel bakım ihtiyaçları nedeniyle ambulans helikopterle İzmir'e taşındı.

Düzce'de rahatsızlanan genç kız, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde toksik epidermal nekroliz (ağrılı, yaşamı tehdit eden bir cilt rahatsızlığı) tanısıyla takip edilen 24 yaşındaki Dilara Keş için Dermatoloji ve Anestezi Kliniği'nde yapılan değerlendirme sonucunda, ileri düzey tedavi ve özel bakım ihtiyaçları oluştuğu belirlendi.

Bunun üzerine Keş için ambulans helikopter talep edildi.

Keş, hazırlıkların ardından yönlendirilen ve Düzce Üniversitesi Stadı'na inen helikopterle İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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