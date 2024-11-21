Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Genç Erkekler Halter Müsabakaları Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı. Yarışmalara katılan sporculara ödülleri takdim edildi. Ayrıca, Düzce'de mezbaha tesisi hijyen denetimleri sürmekte.

Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılında çeşitli okul sporları yarışmaları düzenleniyor.

Bu kapsamda Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Halter Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları'na çok sayıda sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Mezbaha tesisinde hijyen ve temizlik denetimleri sürüyor

Düzce'de belediyeye ait mezbaha tesisi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesi için sık sık denetleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mezbaha tesisinde halk sağlığının ön planda tutularak gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretiminin sürdüğü belirtildi.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesine imkan sunan tesiste, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimlerinin veteriner hekimler kontrolünde yapıldığı aktarılan açıklamada, soğuk hava depolarında dinlendirildikten sonra işlenen etlerin mühürlenerek şehirdeki kasaplara ulaştırıldığı kaydedildi.

Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezbaha tesisinin temizlik çalışmaları günlük olarak yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen ve temizlik denetimleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, mevcut tesisin yerine daha modern ve verimli mezbaha tesisi inşa edilmesi için proje çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni tesisin inşaatına 2025 yılında başlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde kırmızı alarm! Giriş çıkışlar kapatıldı

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Narin'in sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Narin'in avucunda davanın seyrini değiştirebilecek delil
Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi

Fırat Sarı, kendi suç ortaklarını bakın nasıl dolandırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 23.bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 21-22 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.