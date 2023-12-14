Düzce'de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi Devam Ediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleneksel Çocuk Oyunları' projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Şu ana kadar 1060 öğrencinin katıldığı projede, öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlendi ve yarıştı. Projenin sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen düzenlenecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Spor Lisesi'nden gönüllü gençler ile yürütülen projeye, şu ana kadar 1060 öğrenci katıldı.

Bu hafta Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi, hem de birbirleriyle yarıştı.

Projenin sonunda, başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen gerçekleştirilecek.