Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleneksel Çocuk Oyunları' projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Şu ana kadar 1060 öğrencinin katıldığı projede, öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlendi ve yarıştı. Projenin sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen düzenlenecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Spor Lisesi'nden gönüllü gençler ile yürütülen projeye, şu ana kadar 1060 öğrenci katıldı.

Bu hafta Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi, hem de birbirleriyle yarıştı.

Projenin sonunda, başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Düzce Çocuk Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Paraguay nerede, hangi kıtada? Paraguay'ın başkenti neresi? Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title