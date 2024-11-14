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Düzce'de Gaspa Teşebbüs Eden 7 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Gaspa Teşebbüs Eden 7 Şüpheli Yakalandı
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Düzce'de bazı işletme sahiplerinden zorla para talep eden 7 şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir ihbar üzerine gerçekleşti.

Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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