Düzce'de gasp, yağma ve hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Düzce'de gasp, yağma ve hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de gasp, yağma ve hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Düzce ve İstanbul'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce ve İstanbul'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, gasp, yağma ve hırsızlık şüphelisi 5 kişi takibe alındı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarda imitasyon altın ile 20 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının, mağdurlara uyku hapı vererek hırsızlık yaptığı öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Düzce Güncel Haberler

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