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Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
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Düzce'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, yapılan ihbar üzerine düzenledikleri eşzamanlı baskında suç unsurları ile birlikte çeşitli materyaller ele geçirdi.

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan fuhuş ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, zanlıların GSM hatlarına iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi tedbiri uygulandı.

Dinlemelerde, şüphelilerin fuhuş suçunu işlediklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 980 lira, 18 telefon hattı, 12 cep telefonu, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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