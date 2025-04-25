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Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Düzce'de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama
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Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonu sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, suç unsurlarına dair birçok malzeme ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 23 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.E, O.T, K.Y, D.K. ve E.Ç'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, O.T. ve K.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 Nisan'da yapılan fuhuş ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, zanlıların GSM hatlarına iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi tedbiri uygulanmıştı.

Dinlemelerde, şüphelilerin fuhuş suçunu işlediklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 4'ü erkek 5 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 980 lira, 18 telefon hattı, 12 cep telefonu, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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