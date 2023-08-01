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Düzce'de Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde pres fabrikasında forklift ile direk arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde pres fabrikasında forklift ile direk arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan pres fabrikasında forklift kullanan F.D. geriye manevra yaptığı sırada T.E.T'ye çarptı.

İş makinesi ile beton direk arasında sıkışan T.E.T, sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, forlktifin T.E.T'ye çarpması ve işçinin forlktif ile direk arasında sıkışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Düzce Güncel Haberler

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