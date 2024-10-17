Düzce'de Fırtına ve Sağanak, Balıkçılar Denize Açılmadı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı. Balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamazken, hortum oluşumu bazı evlerin çatılarında zarara yol açtı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.
İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.
Balıkçılar olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize açılamadı.
Dalgaların liman içine kadar girmesi üzerine balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti. Bazı balıkçılar ise teknelerini karaya çıkardı.
Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Karaburun mevkisinde denizde hortum oluştu.
Sahil şeridindeki bazı evler, hortumda çatılarının uçması sonucu zarar gördü.