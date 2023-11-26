Düzce'de fırtına ile mücadele sürüyor Düzce'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış ile mücadelede çatılardan uçan malzemeler ile devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

Düzce'de fırtına ile mücadele sürüyor

DÜZCE - Düzce'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış ile mücadelede çatılardan uçan malzemeler ile devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından Düzce'de yer yer saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına ile mücadele devam ediyor. Bazı bölgelerde devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapatınca, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ağaçları kaldırma çalışması yaptı. Fırtına sebebi ile bazı binaların çatılarından kopan parçalar yine itfaiye ekiplerince bulundukları bölgeden kaldırıldı. Ekipler şehrin dört bir yanında saha çalışmasına ise aralıksız devam ediyor.