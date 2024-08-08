Düzce'de firari hükümlü yakalandı
Düzce'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Düzce'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapaılı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.