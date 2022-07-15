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Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Düzce'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

Düzce'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Bolu'da kamu kurumunda yönetici olarak çalışan ve FETÖ'nün Bolu'daki sözde yöneticilerinden biri olduğu belirtilen A.A'nın, Akçakoca'da bir adreste saklandığını belirledi.

Savcılık talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı gözaltına aldı.

A.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Akçakoca Düzce Bolu Güncel Haberler

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