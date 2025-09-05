Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Patpat Devrildi: 10 Yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir patpatın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Kurugöl köyü Tuzak mevkisinde meydana geldi. Fındık toplamaktan dönen işçilerin taşındığı Sami K. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan devrildi. Kazada sürücü Sami K. ile römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel