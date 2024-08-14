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Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Düzenlendi

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Düzce'de hasat sezonunun açılmasıyla düzenlenen fındık hasat şenliğinde, yöresel lezzetler sergilendi ve fındık hasadı yapıldı.

Düzce'de hasat sezonunun açılmasıyla fındık hasat şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Yörük köyünde düzenlenen şölende, Düzce'nin yöresel lezzetlerinden Abaza peyniri çeşitleri, yerli üretim fındık çeşitleri, tatlılar ve el yapımı sepetlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

Şenlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin 750 bin dekar tarım arazisinin yüzde 85'inde fındık üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye'de ekili alan bazında 6. sırada olmamıza rağmen üretim açısından 4. sıradayız. Yıllar ve mevsim koşulları itibarıyla yıllık asgari 50 bin, maksimumda ise 100 bin ton fındık üretimimiz söz konusu." dedi.

Üreticilerin bu yılı, rekoltenin verimli olmasından dolayı "var yılı" olarak tanımladıklarını aktaran Aslan, "İlimizde bu yıl rekoltenin 95 bin ton ila 100 bin ton arasında olacağı, Borsa Başkanımızın ifadesiyle 110-120 bin tona kadar çıkacağı yönünde. İnşallah 120 binli rakamları görürüz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olduğuna, Düzce için de büyük kültürel ve ekonomik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Üreticilerimizin bahçesinde hasat işlemlerini gerçekleştireceğimiz bu anlamlı günde, yıl boyunca özenle yapılan budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabancı ot temizliği gibi pek çok işlemden sonra şimdi ürünü hasat etmeye ve pazara sunmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şenlikte, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibi, yöresel horon gösterisi sundu.

Vali Aslan ve protokol üyeleri, stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı, ardından bahçeye girerek fındık hasadı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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