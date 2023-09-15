Düzce'de Fındık Hasadı Sonrası Dolandırıcılara Karşı Bilgilendirme

Düzce'de fındık hasadının tamamlanmasıyla çiftçilerin parasına göz diken dolandırıcılara karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşların dolandırılmaması için cuma namazı sonrası broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındık hasadının tamamlanmasıyla çiftçilerin parasına göz diken dolandırıcılara karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşların dolandırılmaması için cuma namazı sonrası broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Düzce'de fındık hasadının bitmesiyle birlikte toplanan ürünlerde satılmaya başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de cuma namazı sonrası vatandaşların kötü niyetli kişilerce dolandırılmaması için çalışma yaptı. Dolandırıcılıkla ilgili broşür dağıtan ekipler, ayrıca vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılara karşı nasıl davranacaklarını anlatarak, bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlar broşürleri alarak, uzun uzun incelediler. - DÜZCE