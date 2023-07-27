Düzce'de Fındık Fabrikası Yangını
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında fındık fabrikası alev alev yandı.
Yangın, Yeni Mahalle Çevre yolu üzerinde bulunan fındık işleme fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu üzerinde bulunan fındık işleme fabrikasında bilinmeyen sebeple yangın çıkı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel