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Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden H.E idaresindeki 06 EA 8191 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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