Düzce'de Fındık Bahçesi Zirai Dondan Zarar Gördü

DÜZCE'de, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçesi zirai dondan zarar gören çiftçi Aydın Dane, "Fındıklarım Hak'kın rahmetine kavuşmuştur" diyerek video çekip 'Sela' okudu. Video, sosyal medyada ilgi görürken, Dane, "Nisan ayında zamansız şekilde kar yağdığı için fındığımız çok zarar gördü. Sağlık olsun" dedi.

Düzce'de geçen günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava zirai dona sebep oldu. Fındık bahçesi sahibi Aydın Dane'nin fındık ağaçları da zirai dondan etkilendi. Bahçedeki fındıkların donması sebebiyle Dane, "Fındıklarım Hak'kın rahmetine kavuşmuştur" diyerek 'Sela' okuyup zarar gören fındık bahçesini görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Zararının büyük olduğunu ifade eden Aydın Dane, "Kar yağdıktan sonra fındıklarımız dondan etkilendi. Bizim tabi ki çiftçiler olarak gelirimiz fındık. Burada bütün mahsullerimiz zarar gördü. Biz de fındığımızın selasını verdik. Dallarımız görüldüğü gibi bayağı dondan zarar gördü. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı çok yoğun oluyor. Ama nisan ayında zamansız şekilde kar yağdığı için fındığımız çok zarar gördü. Sağlık olsun" dedi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,