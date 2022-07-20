Düzce'de fındığa alternatif karpuz üretiminde hedef 5 bin ton

DÜZCE'de fındığa alternatif olarak yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı. Bu yıl 5 bin ton karpuz rekoltesi hedeflediğini belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "1 dönümden 5 ton karpuz çıkar. Bugün kilogramı 5 lira. Çiftçimiz 1 dönüm araziden 25 bin lira gelir elde edebilir" dedi.

Kentin fındığa dayalı tarımına alternatif olarak 3 yıldır ekimi yapılan karpuzun hasadına başlandı. Bu yıl 5 bin ton karpuz elde edilmesi hedefleniyor. Tezgahta yerini alan Düzce karpuzu, kilosu 5 liradan satışa çıktı.

Karpuz üreticisi İrfan Hatip ise "Düzce karpuzunun özelliği, tohumundan çok toprağındandır. Düzce toprağının özellikleri, karpuza yansıyor. Herhangi bir tohum ekilse de Düzce'nin özelliklerine sahip olur. 18 Temmuz itibarıyla hasada başladık. Kilosu 5 liradan satılacak" diye konuştu.