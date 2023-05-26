Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1 tutuklandı, 1 konutu terk etmeme cezası alırken 3 kişi serbest kaldı.

Düzce'de FETÖ operasyonunda gözaltına 5 kişiden 1'i tutuklandı

DÜZCE - Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1 tutuklandı, 1 konutu terk etmeme cezası alırken 3 kişi serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlara sevk edilmişti. Şüpheli 5 şahsın biri tutuklanırken biri konutu terk etmeme cezası alırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.