Düzce'de FETÖ Operasyonunda 1 Tutuklama

Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1 tutuklandı, 1 konutu terk etmeme cezası alırken 3 kişi serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlara sevk edilmişti. Şüpheli 5 şahsın biri tutuklanırken biri konutu terk etmeme cezası alırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. - DÜZCE