Düzce D-100 Karayolu Döngelli mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada araç refüjü geçip karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü. Trafik kazası D-100 Karayolu Çilimli ilçesi Döngelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Eray D. idaresindeki 22 AR 240 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz belli olmayan 81 DG 606 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören ve durmak isteyen Arif Ş. idaresindeki 53 DR 968 otomobilde yolun yağışlı ve kaygan olması neticesinde spin atarak arka kısmınla araçlara çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdılar. Trafik kazasında hurda yığına dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de feci kaza: Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü

-3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Döngelli mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada araç refüjü geçip karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü.

Trafik kazası D-100 Karayolu Çilimli ilçesi Döngelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Eray D. idaresindeki 22 AR 240 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz belli olmayan 81 DG 606 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören ve durmak isteyen Arif Ş. idaresindeki 53 DR 968 otomobilde yolun yağışlı ve kaygan olması neticesinde spin atarak arka kısmınla araçlara çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdılar. Trafik kazasında hurda yığına dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.